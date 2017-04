Esegesi del pensiero di un Professore Ordinario della Sapienza in Pensione

Il professor Giorgio Rodano ha ritenuto di doversi esprimere in merito alla vicenda della copiatura della tesi di dottorato della Ministra Madia. Sfortunatamente ha inconsciamente utilizzato un linguaggio accademico, le cui sfumature sono difficili da comprendere da parte di soggetti esterni al mondo universitario italiano. Questo pezzo cerca di fornire una lettura semplificata al pensiero del professore.

EDIT: il professor Rodano è stato indicato scorrettamente come relatore della tesi, quando invece ne era il supervisore. Me ne scuso con l'interessato.

L'originale è disponibile qui.

Continuano a rompermi i maroni con questa tesi di dottorato della Madia, come se io me la dovessi essere letta e ne fossi responsabile. Voglio dire, sono un Professore Ordinario della Sapienza in Pensione (POSP), mica vi aspetterete che io mi legga tutte le tesi di dottorato di cui sono il relatore supervisore? E men che meno che ne risponda?

A caldo vi direi che mi godo la pensione da professore mentre continuo a fare i miei comodi all’Università, ma siccome dice che fa brutto, butto giù una frase a casaccio che non c’entra nulla.

Siccome ho gli studenti di dottorato tutti fuori a farmi le fotocopie e sistemarmi la pagina su Wikipedia, non posso controllare la citazione, ma io sono un POSP, quindi la citazione sarà giusta per forza.

“Dato che la Madia è accusata di non mettere le virgolette, ho deciso anch’io di non metterle, tanto più che non sono neanche sicuro della correttezza della citazione. Cito a memoria e, ormai, per rubare la parola a un poeta, la mia memoria è stancata (lascio l’identificazione di quale poeta si tratti a chi si diletta di identificare plagi).”

Lo so benissimo che non è questo il punto dell’articolo - che fingo di non aver letto - ma devo fare caciara per evitare di rispondere al problema.

“La mia risposta a caldo sarebbe stata appunto questa: sono vecchio; è passato parecchio tempo e ricordo ben poco. Ma anche io, come il Convenzionale di Michelet, una cosa me la ricordo: la tesi della Madia mi pareva buona (e in questo, di nuovo come il Convenzionale, non credo di sbagliarmi).”

La mia risposta a caldo sarebbe che io sono un POSP e voi non siete un xxxxx. E buona o cattiva che fosse la tesi della Madia, tanto a me non cambia niente.

“Sempre a proposito di Michelet, mi torna in mente un’altra citazione (sempre a memoria e sempre senza virgolette, e forse anche apocrifa). Per giustificare di non aver messo una bibliografia che riportasse le fonti del proprio lavoro, Michelet ricorse alla seguente analogia: quando invito un ospite a cena “

quando invito a cena un POSP

“non lo porto in cucina a fargli vedere le pentole sporche che sono state usate per prepararla;”

in cucina a spignattare ci vanno i servi e i dottorandi, mica noi POSP.

“il convitato deve giudicare la qualità dei piatti, e possibilmente apprezzarli; non deve preoccuparsi di come sono stati preparati.”

mentre il POSP ospite si limita a giudicare se la tesi è copiata bene, che diamine!

Non lo so e fingo di saperlo. Il dottorando che sa usare google è fuori a fare la spesa.

Proviamo a buttarla in vacca usando Eco, evitando di parlare del lavoro di Eco che sarebbe rilevante - come si scrive una tesi - e invece usando un romanzo, che notoriamente è equivalente ai lavori scientifici e alle tesi di dottorato di cui io sono relatore supervisore.

“Ho presente l’obiezione. Qui si sta parlando di un lavoro scientifico, non di un romanzo. E i lavori scientifici hanno regole diverse. Dato che ho passato una vita a scrivere di argomenti scientifici, a sottoporli al vaglio di altri studiosi e anche a verificare, per valutarne la pubblicabilità, i lavori di altri, quelle regole credo di conoscerle bene.”

Ho presente l’obiezione, ma io sono un POSP e voi non siete un …., e vediamo se cogliete la citazione.

Siccome sono un POSP a questo punto dovreste già tacere stupidi dalla profondità delle mie citazioni a memoria - e senza far usare google ai miei dottorandi. Ma siccome siete in malafede, dopo aver blaterato di cose a caso provo ad entrare in argomento.

“Osservo preliminarmente (non lo sapevo, ora lo so) che la tesi di dottorato di Marianna Madia è disponibile sul web. Un segnale che l’autrice, forse a torto, riteneva di non aver nulla da nascondere. Ma non è questo che qui ci deve interessare.”

Non mi interessava la tesi quando la Madia l’ha scritta, figuriamoci ora. Comunque è stupefacente che nel 2017 una tesi di dottorato sia disponibile su Web.

“La domanda giusta, quella veramente importante, è la seguente: cosa chiediamo a una tesi di dottorato? La risposta la conosciamo: visto che la tesi di dottorato è per molti giovani studiosi (non per la Madia che aveva già deciso di incamminarsi su un’altra strada) la porta di ingresso per una futura carriera scientifica, chiediamo alla tesi di mostrare che chi l’ha scritta sarà in grado, in futuro, di fare bene lo studioso, ossia, nel caso specifico (nel presente), di produrre un lavoro originale.

Ma cosa dobbiamo intendere per “originale”? (mi sono scappate le virgolette!) La risposta non è, come spesso si tende a credere, che quel lavoro sia tutto farina del sacco dell’autore.”