Giornate Fondazione i Cinquecento 2017. Programma e logistica

Come precedentemente annunciato, le giornate della Fondazione i Cinquecento (continuazione delle gloriose Giornate nFA) per l'anno 2017 si terranno sabato 17 e domenica 18 giugno al Teatro Dina Orsi (Via L. Einaudi, 31015 Conegliano TV - mappa). Questo post contiene i dettagli del programma che sarà interamente dedicato all'analisi del fenomeno populista.



Il programma delle due giornate, articolate in quattro sezioni è il seguente.





Sabato 17 Giugno

9:30-13:15. Sessione 1: Economia e politica dei movimenti populisti.





9:30 - 11:30

Giovanni Federico (Università di Pisa e Fondazione i Cinquecento):Globalizzazione e populismo in prospettiva storica

Luigi Guiso (Einaudi Institute for Economics and Finance, Roma, and CEPR, London): Demand and Supply of Populism

Andrea Mattozzi (European University Institute, Firenze): Perilous Populism





11:30-11:45. Pausa caffé





11:45 - 13:15

TAVOLA ROTONDA. Le radici economiche e politiche dei movimenti populisti: è arrivata la fine del modello liberal-democratico occidentale?

Introduce e modera: Sandro Brusco (SUNY at Stony Brook e Fondazione i Cinquecento)

(SUNY at Stony Brook e Fondazione i Cinquecento) Dibattono: Giovanni Federico, Luigi Guiso, Andrea Mattozzi.





13:15-14:45. Pausa pranzo e interazione libera.

14:45-18:00. Sessione 2: Populism in the Western World and its Effects on International Relations and Trade





14:45 -16:15

Dean Baker (Center for Economic and Policy Research, Washington DC): UnderstandingTrump and Sanders: Populism and the American Dream

Davide Fiammenghi (Università di Bologna): The Diverse Forms and Faces of Populism in a Multipolar World

Matthew Kroenig (Georgetown University, Washington DC): International Relations and Security in the Age of Western Populism





16:15-16:30. Pausa caffé





16:30-18:00

TAVOLA ROTONDA Will the growth of Western populism disrupt the post?

Introduce e modera: Michele Boldrin (Washington University in St Louis e Fondazione i Cinquecento)

(Washington University in St Louis e Fondazione i Cinquecento) Dibattono: Dean Baker, Davide Fiamminghi and Matthew Kroenig.





20:00 CENA (menu e modulo prenotazione)





Domenica 18 Giugno

10:30-12:30. Sessione 3: TAVOLA ROTONDA: il populismo italiano accelererà o fermerà il declino?

Introduce e modera: Costantino de Blasi (Fondazione i Cinquecento)

Marco Bentivogli (Segretario Nazionale FIM-CISL) (DA CONFERMARE)

Stefano Feltri (Vice Direttore, Il Fatto Quotidiano)

Luigi Rossi Luciani (Presidente di Veneto Nanotech Spa) (DA CONFERMARE)





12:30-14:15. Pausa pranzo e interazione libera.

14:15-17:30. Sessione 4: Il discredito della scienza e la legittimazione delle magie

Roberto Burioni (Università Vita-Salute San Raffaele di Milano): video intervento

Elisa Chen (Fondatore e Presidente di Associazione Minerva): Diffusione di cultura scientifica. cosa funziona e che risultati si ottengono

Michelangelo Coltelli (Fondatore del blog Bufale un tanto al chilo, Butac): L'inizitiva del parlamento per il contrasto delle notizie false

Salvo Di Grazia (Medico e fondatore di Medbunker): Il populismo in ambito medico. Come si diffonde e che danni provoca

15:45-16:00. Pausa caffé

16:00 -17:30

TAVOLA ROTONDA: La connessione fra populismo ed ignoranza: il ruolo della cultura e della scienza nel campo politico.

Introduce e modera: Gilberto Bonaga (Università di Bologna e Associazione Minerva).

(Università di Bologna e Associazione Minerva). Dibattono: Elisa Chen, Michelangelo Coltelli e Salvo Di Grazia.

17:30 - 18:00 Chiusura.