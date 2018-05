Giornate Fondazione i Cinquecento: Pesaro, 16-17 Giugno 2018

29452

redattori noiseFromAmeriKa 23 maggio 2018 •

La Fondazione i 500, in collaborazione con ViaItalia ha organizzato per il 16-17 Giugno 2018 due giornate di dibattito attorno al tema L'italia vuole e merita di più. Si svolgeranno presso l'Hotel Mercure-Cruiser, viale Trieste 281, Pesaro. Dalle 9:30 alle 17:30 di entrambi i giorni. Si parlera' di: Impresa, Sistema sanitario, Conflitto inter-generazionale, Prospettive per l'Italia

Registrazione gratuita ma obbligatoria qui. Sotto il programma completo. Partecipate numerosi.

(cliccare le immagini per ingrandirle)