Il grafico della settimana, 02-08-17

davide mancino 2 agosto 2017 •

Un po' di memoria storica sul lavoro in Italia – soprattutto su quello femminile.

La serie storica del tasso di occupazione sul data warehouse Istat è abbastanza lunghetta, per fortuna, e contiene un sacco di storie interessanti. Se uno vuole può usarla per fare un bel salto indietro fino alla fine degli anni '70, quando ancora due donne su tre – e tre su quattro al sud – non lavoravano. Nel lungo termine anche il tasso di occupazione per gli uomini del meridione è calato parecchio, e sono curioso di sapere se qualcuno ha idea del perché.

Incidentalmente, faccio notare anche un altro fattoide: il massimo storico nella percentuale di italiani con un lavoro è stato raggiunto durante gli anni 2000, appena prima che arrivasse la crisi economica. Per tutta la tarda Prima Repubblica – ruggentissimi anni '80 compresi – siamo rimasti invece svariati punti percentuali sotto.