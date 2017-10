Il grafico della settimana, 04-10-17

27328

davide mancino 4 ottobre 2017 •

Per (si spera) l'ultima volta, i salari dei docenti universitari italiani.

Torno un'ultima volta sulla questione salari degli accademici, solo per postare un'ulteriore fonte (ancora una volta ufficiale: sono i compensi previsti per legge) che illustra a quanto ammontano le retribuzioni di certe qualifiche universitarie. I numeri arrivano dalle tabelle ministeriali, gentilmente pubblicate dall'università Tor Vergata sul proprio sito.

Per dare un termine di paragone, ho aggiunto un riferimento al PIL pro capite italiano. Ricordo anche che di professori ordinari e associati ce ne sono svariate migliaia, quindi fate le opportune moltiplicazioni.

Un ultimo appunto, sempre per dare un po' di contesto: secondo le stime prodotte da questo sito, il reddito dei professori associati a tempo pieno appena nominati (classe 0), li pone circa nel 5% dei redditi più elevati in Italia; gli ordinari sono invece nel 2,4%. (Per fare il confronto corretto bisogna usare il valore totale lordo, esclusi gli oneri a carico dell'amministrazione).

L'ultima classe di anzianità esistente li porta, rispettivamente, nell'1,3% e un non proprio disprezzabilissimo top 0,6% per gli ordinari a tempo pieno. Rispetto a questi ultimi, in tutta Italia ci sono circa 255mila contribuenti che dichiarano di più, e oltre 40 milioni che dichiarano meno.

I numeri, ripeto, questi sono: poi com'è giusto che sia ognuno si farà la sua opinione per stabilire se siano alti, o addirittura meritino un aumento come propongono alcuni.

Detto questo, vi consiglio di leggere soprattutto i commenti all'articolo in cui, qualche giorno fa, ho approfondito la questione. Sono rimasto molto sorpreso che fior fiore di professori e ricercatori non comprendano neppure concetti basilari come la differenza fra stipendio lordo e netto, per non dire i contributi previdenziali. I commenti sono illustrativi assai e mostrano benissimo tutti i limiti che il discorso razionale a volte incontra.

Oppure quanto forti possono essere i bias ideologici quando si tratta di questioni che ci riguardano da vicino: la dimostrazione che possiamo benissimo essere super in gamba nel campo A e insieme – mettiamola così – non esattamente delle cime in non-A. Comunque sia, il sottoscritto per primo, una lezione utile per tutti e che dovrebbe insegnarci a coltivare un po' di umiltà, soprattutto quando parliamo di campi diversi dal nostro che non conosciamo né abbiamo studiato bene.