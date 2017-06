26456

davide mancino 7 giugno 2017 •

Priorità nazionali, in pillole.

Per la serie "guardare al futuro", via Eurostat, la spesa in pensioni di vecchiaia e in istruzione delle principali economie europee.

Tanto per dare una tara a questi numeri, ricordo che Italia e Germania hanno sostanzialmente una fetta identica di popolazione over 65, e la Francia diversi punti percentuali in meno di entrambe.