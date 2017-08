26930

davide mancino 9 agosto 2017

In quali regioni italiane si fa più ricerca?

La cifra che l'Italia investe in ricerca e sviluppo non è esattamante da primato mondiale (anzi), ma come vanno le cose regione per regione? Partendo dai dati Eurostat, la situazione dal 2007 al 2014 è questa. Le regione sono ordinate per media complessiva – da chi investe di più a chi evidentemente ha di meglio da fare.