Il grafico della settimana, 12-04-2017

davide mancino 12 aprile 2017 •

Freschi di uscita dall'OCSE: quanto pesano tasse sul reddito e contributi – in Italia e non solo – per single, sposati, con e senza figli?

Ieri l'OCSE ha reso note le ultime statistiche sul cuneo fiscale, ovvero quanto lo stato si pappa – fra tasse e contributi previdenziali – del reddito dei lavoratori. In questo grafico, il peso per diversi tipi di famiglia e diversi livelli di reddito, a confronto fra Italia, Spagna, Francia, Regno Unito e Stati Uniti. Se avete la vista di Superman, le mie vive congratulazioni. In caso contrario, cliccate sul grafico per la versione grande.