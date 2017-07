Il grafico della settimana, 12-07-17

26669

davide mancino 12 luglio 2017 •

Politici in televisione: chi ha ottenuto più spazio nei TG della RAI?

L'Autorità Garante delle Comunicazioni raccoglie a cadenza periodica una serie di informazioni sui media italiani, e in particolare calcola quanto spazio viene dedicato a poltici e figure istituzionali dai telegiornali italiani. Non so esattamente come facciano, ma potremmo aver scoperto il peggior lavoro della storia umana: pensate che spasso passare la vita a guardare politici in tv cronometrandoli al secondo!

Una delle misure utilizzate si chiama, nel gergo, "tempo di parola", e indica (in percentuale del totale delle tramissioni) per quanto tempo tempo la figura in questione compare in video mentre parla.

Se doveste tirare a indovinare, quale fra gli ultimi quattro presidenti del consiglio italiani ha ottenuto maggiore spazio da parte del servizio pubblico? E come si confrontano fra loro? Prima però ricordate che durante le campagne elettorali vige la par condicio, che obbligherebbe (mai come in questo caso è necessario il condizionale) i TG a dedicare spazio identico a tutte le forze politiche.