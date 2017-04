Il grafico della settimana, 19-04-2017

26041

davide mancino 19 aprile 2017 •

Questa settimana, la mappa del lavoro in Europa. Un solo commento: in diverse regioni del meridione le persone lavorano meno spesso che in Grecia.

Per capire la situazione del lavoro nel continente, contando che ci sono differenze intra-nazionali non proprio insignificanti, conviene zoomare un po' e scendere a livello regionale. Così qui c'è una mappa del tasso di occupazione, che misura quante persone hanno un impiego sul totale della popolazione in età da lavoro – ovvero chi ha dai 15 ai 64 anni.

(cliccate qui per la versione a tutto schermo)