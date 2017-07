Il grafico della settimana, 19-07-2017

26785

davide mancino 19 luglio 2017 •

Ghepardi e lumache: un confronto sulla giustizia civile italiana.

Da uno studio di qualche tempo fa dell'OCSE e relativo al 2010, la durata dei processi civili nel belpaese.

In Italia, secondo i dati dell'organizzazione parigina, fra primo grado, cassazione e appello un processo durava in media 2.866 giorni – ovvero poco meno di otto anni. Nel grafico potete ammirare quanti processi venivano conclusi, in altri paesi, nello stesso periodo di tempo.