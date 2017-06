Il grafico della settimana, 21-06-17

26553

davide mancino 20 giugno 2017 •

Populisti in salsa nostrana: i voti al movimento 5 stelle fra ricchi e poveri.

La settimana scorsa, alle giornate delle Fondazione i Cinquecento, si è discusso parecchio per cercare di capire da dove viene (e dove sta andando) il populismo.

Così, tanto per restare in tema, qui ci sono due numeretti su un fattore che, con tutta probabilità, almeno per studiare i populisti nostrani conta parecchio. Quale e' la correlazione fra il reddito medio degli abitanti di una provincia e la percentuale di voti per il movimento 5 stelle in quella provincia?

Sembra essere alquanto negativa: il M5S sembra raccogliere piu' voti nelle province meno abbienti.

Come al solito, voglio sottolinearlo: un grafico è solo un grafico che solo è un grafico, e non uno studio o un paper. Cercate di prendere queste informazioni come un indizio o – ancora meglio – uno spunto per essere più rigorosi, non come verità di vangelo.