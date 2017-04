Il grafico della settimana, 26-04-17

26127

davide mancino 26 aprile 2017 •

L'ISTAT ha pubblicato oggi un rapporto sul futuro demografico dell'Italia – così per fare i bastian contrari ci concentriamo sul passato recente.

Secondo un rapporto pubblicato oggi da ISTAT, "La popolazione residente in Italia sarà pari a 58,6 milioni nel 2045 e a 53,7 milioni nel 2065", mentre "la perdita rispetto al 2016 (60,7 milioni) sarebbe di 2,1 milioni di residenti nel 2045 e di 7 milioni nel 2065".

Approfittiamo dell'occasione per guardare a cosa è successo negli anni recenti – città per città – in termini di bilancio naturale (cioè la differenza fra nati e morti), immigrazione/emigrazione interna e da o verso l'estero.