Il grafico della settimana, 29-03-2017

davide mancino 29 marzo 2017 •

Di nuovo, il mito dell'Italia unica – questa volta nella scuola.

Chiunque abbia guardato i dati, praticamente in tutti i campi, sa che l'Italia unica non esiste. Ce ne sono almeno due, a volte di più, e in questo i risultati scolastici non fanno eccezione. Qui i risultati dei test INVALSI, che misurano le competenze dei ragazzi in italiano a vari livelli di istruzione: dalle elementari fino alle superiori.

I punteggi sono relativi, e la media nazionale è sempre 200. (Cliccate sull'immagine per una versione più grande.)