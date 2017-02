Letture per il fine settimana, 03-02-2017

25538

davide mancino 3 febbraio 2017 •

Questa settimana: sul Financial Times, il mercato del lavoro italiano rallenta; i primi traguardi dell'amministrazione Trump arrivano da dove meno ce li aspettavamo; lo spiegone de Il Post sulla guerra (le guerre) in Siria; i pericoli della percezione, ovvero 30 slide (e un quiz) da IPSOS per capire quello che sappiamo e quello che non.

Non che fossimo esattamente lanciati già da prima, ma come mostra Valentina Romei sul Financial Times il mercato del lavoro italiano mostra ormai da un po' evidenti segnali di rallentamento. Continua a preoccupare, soprattutto, la disoccupazione giovanile.

Il primo, grande successo dell'amministrazione Trump arriva da un angolo del tutto inaspettato. Grazie alla Theory of alternative facts, appena sviluppata dalla portavoce di Trump Kellyanne Conway, è stato possibile risolvere l'ipotesi di Riemann. Si tratta di uno dei più importanti problemi matematici, che aveva resistito a una soluzione per quasi due secoli. Per i curiosi, la dimostrazione è disponibile qui.

Elena Zacchetti, su Il Post, ha pubblicato un'ampia e dettagliata analisi di cosa stia succedendo in Siria. Chi sono le fazioni in ballo, cosa vogliono, chi sta vincendo e chi perdendo. Un manuale di conversazione, come lo definisce la testata, per chi ancora ci tenesse a mantenere la sana abitudine di cercare di capire prima di parlare.

Sul sito dell'istituto di ricerca IPSOS sono apparse una trentina di slide intitolate Perils of perception, che mostrano la (spesso ampia) distanza fra ciò che crediamo di sapere e la realtà. In più, per chi vuole mettersi alla prova, un quiz per capire come siamo messi.

Buona lettura, e buon fine settimana.