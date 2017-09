Letture per il fine settimana, 08-09-2017

27147

Susanna Panfili 9 settembre 2017 •

Questa settimana: la lentezza e l'inutilità della legislatura italiana; se d’un tratto si decidessero di eliminare dalle strade italiane tutti i riferimenti storici più controversi?; Amazon potrebbe spingersi verso il mercato “intermediato” per eccellenza, ovvero quello immobiliare; Bill Gates e Richard Branson investono sulla carne sintetica; agli under 40 cento immobili gratis per promuovere il turismo in Italia, la lotta alle fake news di un giornalista ukraino. Infine un infodata sulla domanda di energia.

1) Migliaia di interrogazioni al governo rimaste senza risposta e centinaia di proposte di legge depositate e ancora in attesa di essere lette. Marco Sarti de Linkiesta fa un riassunto dell'attività parlamentare a pochi mesi dalla fine della legislatura e scopre che il 66% - o se preferite due interrogazioni su tre - sono rimaste inevase. Uno spreco di democrazia che rispecchia la vita parlamentare

2) Abbattere la statua di Colombo di Baltimora; cambiare la toponomastica in oltre 8.000 comuni italiani per cancellare i simboli di un passato poco onorevole. Un dibattito insolitamente acceso che riuguarda statue, edifici, vie. Giusto o sbagliato? Ancora da Linkiesta e ancora a firma Sarti un'analisi sul senso (o il nosenso) di certe posizioni.

3) Amazon sta puntando a offrire servizi immobiliari, che permettano agli utenti di scegliere e recensire gli agenti immobiliari di tutto il mondo? L'interrogativo resta;

4) Una startup californiana, la Memphis Meats, ha raccolto 22 milioni di dollari per continuare a sviluppare il suo business: produrre hamburger senza uccidere animali. Il futuro sarà nella carne sintetica per nutrire il mondo in modo sicuro, responsabile e sostenibile?

5) Si progetta di recuperare oltre 100 immobili pubblici (castelli, vecchie case cantoniere, masserie, eccetera) mediante bandi di gara pubblicati dal Demanio proprio per permettere investimenti adatti a tutti, anche ai giovani. Funzionerà? Riuso e riqualificazione con l'ottica di aprire nuove opportunità al turismo? Trattandosi di soldi pubblici è probabile che anche noi monitoreremo l'efficacia di questo progetto

6) Da Planet Money, NPR, la lotta alle fake news si combatte ormai su scala globale, un po' per il dilagare del fenomeno e un po' per la capacità che ormai hanno gli organi di informazione di condizionare l'opinione pubblica più sprovveduta. di un giornalista ucraino. In questo breve articolo una voce dall'Ucraina: 'When journalists come, the bombs fall."

7) Da Il Sole 24 un semplice grafico elaborato dal Statistical Review of World Energy sulla composizione della domanda di energia. Un altro tema sul quale sarà interessante tornare.

A tutti una buona lettura ed un altrettanto buon week-end.