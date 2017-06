Letture per il fine settimana 16-06-2017

26525

Massimo Famularo 17 giugno 2017 •

Questa settimana: Macron, Brexit, politica monetaria, Fermare il Declino

Le vittorie di Macron,hanno suscitato reazioni e commenti (con qualche fraintendimento) di varia natura dalle noste parti, qualche considerazione dal NY Times

Quali saranno le conseguenze per la brexit del risultato delle elezioni un UJ? Andrew Duff prova a fornire delle risposte

Se di mestiere fai l'investitore, una delle attività per cui sei pagato è criticare la politica monetaria (che non necessariamente sei tenuto a comprendere) da FT sulle scelte della FED e le critiche degli investitori

Sarà pure autoreferenziale, ma che ogni tanto si torni a parlare del programma di Fermare il declino , è sicuramente utile - Michele e Sandro, propongono qualche considerazione in prospettiva ormai storica

Last but not Least ricordate che questo fine settimana ci sono le Giornate Fondazione i Cinquecento 2017

Buona Lettura e Buon Fine Settimana