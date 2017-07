Letture per il fine settimana, 21-07-2017

26787

Susanna Panfili 21 luglio 2017 •

Apriamo le frontiere a tutti, esperimenti di teletrasporto quantistico, quanto le convinzioni possono convincere, non è un paese per giovani, quella strana globalizzazione italiana, una strage evitata ed un'altra strage evitata.

Per questo settimana proponiamo:

1) The Economist dice che se aprissimo le frontiere a tutto e tutti, senza vincoli, ci sarebbero 78mila miliardi di dollari di reddito aggiuntivo da condividere. Vero, falso? Meritevole di lettura e riflessione in ogni caso.

2) In Cina, degli scienziati del progetto Micius, sono riusciti a trasferire un fotone di ben 500 kilometri .E' questo il massimo record oppure non esiste limite al teletrasporto quantistico? Una realtà affascinante e con grandi potenzialità.

3) Cosa ci spinge a rimanere ancorati a convinzioni smentite da prove concrete? Ideologie, valori, visioni del mondo o semplicemente paure e fobie? O, ancora, si tratta di una tendenza naturale a selezionare le informazioni che riceviamo in modo che corrispondano alle nostre convinzioni? A ciascuno il suo.

4) Il nostro Paese è quello che paga più di tutti in pensioni di reversibilità, sia rispetto al Pil che al totale della spesa pubblica. E sui giovani si investe sempre meno. Numeri e dati riportati confermano il disastro a cui si sta andando incontro. Speranze? Poche o nulle,

5) L'Italia è tra i Paesi che più sta approfittando della globalizzazione. Esporta molto ma con la minore propensione all'importazione. Eppure ci si lamenta di essere "invasi" da prodotti stranieri. Ma non siamo invece noi ad "invadere" i mercati stranieri più di quanto questi "invadano" l'Italia?

6) Le vacanze sono alle porte e, per alcuni, già iniziate. Chi si sposta in macchina, chi in treno e chi in aereo. Si raccomanda prudenza sulle strade e, non di meno, in volo!