Letture per il fine settimana, 26-08-2017

Paolo Piergentili 26 agosto 2017

Questo fin settimana ci occupiamo di Cina, impeachment di Trump, la dialettica fra Russia e Isrraele in Medio Oriente, Afganistan, ticket e turismo, l'operaio che verrà

Su Time si discute della guerra commerciale USA - Cina, chi la vincerebbe? E a chi conviene? Secondo Time, ma guada, a nessuno!

Il debito pubblico della Cina illustrato in un piacevole articolo grafico di Reuters. Dove si aprende che anche li hanno un problema

Ci sarà nel 2018 l'impeachment di Trump? Conviene ai repubblicani? Conviene ai democratici fare campagna elettorale per le mid term su questo tema? Un' ampia analisi su tutte queste implicazioni

Grandi giochi diplomatici in Medio Oriente fra Israele e Russia. In assenza di un ruolo significativo degli USA, Putin si afferma come principale interlocutore anche per Israele. Un sintetica e chiara analisi sul Corriere

Gli americani hanno sempre detto che vogliono andarsene dall'Afghanistan, ma quello che succede è che non solo restano, ma aumentano la presenza. Ecco una ragionamento molto razionale della situazione e suggerimenti su come gli USa dovrebbero comportarsi.

Gli inglesi,si sa, amano l'Italia, specie quella Centrale. Il Guardian, felice, fa un pezzo su come l'introduzione di un ticket di accesso abbia riqualificato il turismo a Civita di Bagnoregio, e fatto rinascere il borgo. E a Venezia?

La trasformazione dell'operaio da mero esecutore di funzioni ripetitive a soggeto con cultura e capacità tecnologiche. Cosa sono i lavori ibridi?

Buon Week End e buona lettura