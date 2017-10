Letture per il fine settimana 30-09-2017

27333

30 settembre 2017

Questa settimana le elezioni tedesche e la crescita dell'AFD, una mappa degli indipendentismi, un quadro (desolante) dell'attuale ceto politico italiano, un'analisi dello spazio dedicato dall'informazione televisiva alla cronaca nera e una infografica sulla variazione dei prezzi in USA

Settimana dominata dalle elezioni tedesche che hanno visto la conferma di Angela Merkel alla guida della Germania ma con una pesante caduta di consenso e una importante crescita della destra di AFD. Quali saranno le conseguenze per gli assetti europei e per gli equilibri di finanza pubblica dei paesi eurodeboli? Francesco Cancellato de Linkiesta analizza quale potrebbe essere l'impatto dei risultati sulle speranze di un allentamento della cosiddetta austerity.

Il Post traccia un identikit dell'elettore che ha votato Alternative für Deutschland; in sintesi uomo, quarantenne e dell'ex DDR.

L'ipotetica Europa degli indipendentismi. Nelle ore del contestato, e per certi versi drammatico, referendum catalano una frastagliata cartina geografica di un'Europa divisa. Interessante mappa curata da Linkiesta.

Se è vero che in Germania e Spagna ci sono tensioni, è altresì vero che noi in Italia non ce la passiamo meglio. Raffaele Simone descrive per L'Espresso quella che forse è la classe politica più impreparata della nostra storia; il problema non riguarda solo il Movimento 5 Stelle.

Riguarda anche gli elettori che sembrano sempre più interessati alla cronaca nera. Come vengono trattati e quanto spazio hanno sui tg nazionali i fatti di cronaca lo rivela Parmigiani de La Voce.info

Infine una suggestiva, ed efficace, infografica sulla variazione dei prezzi di beni e servizi in USA dal 1997 al 2017 su dati del Bureau of Labor Statistics.

