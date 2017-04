Letture per il fine settimana, 8-04-2017

25905

Paolo Piergentili 8 aprile 2017 •

Questa settimana: accordi commerciali USA - Cina; un'analisi del reshoring delle imprese italiane; energie rinnovabili; i costi del fotovoltaico; le assicurazioni e l'economia moderna, il destino dell'Obamacare.

Trump e Xi Jinping si stanno incontrando in Florida. Il tema della guerra commerciale sarà sicuramente uno degli argomenti. In questo articolo del Cato Institute si spiega come agli Usa convenga un accordo commerciale e non una guerra commerciale.

Con reshoring si intende il rientro in patria di produzioni che erano state portate all'estero. Qui si descrive il fenomeno, quali aziende, quali produzioni.

Luci ed ombre delle energie rinnovabili in Italia. Mentre da una parte la produzione di energia elettrica da rinnovabili è in forte espansione, dall'altra i costi di alcuni canali di produzione (fotovoltaico) non sembrano proprio il massimo (letture dai social, grazie a Dino Perrano)

Come con le banche, siamo tutti arrabbiati con le assicurazioni. Però senza di esse, l'economia moderna non avrebbe potuto nascere. Lo illustra un video della BBC (grazie a Davide Mancino)

I Repubblicani e Obamacare. Come sia difficile mantenere le promesse elettorali, specie quando si toccano temi complessi e sensibili conme la sanità

Buona lettura e soprattutto buon Week End.