Mediobanca, i noeuro e il Giornale

25470

Costantino De Blasi 27 gennaio 2017 •

C’è gran fermento al di qua dell’oceano fra i populisti di tutte le specie, in particolare fra quelli che populisti pensano di non esserlo. E’ l’effetto Trump, ovvero effetto Mister Muscolo: “non importa cosa dica o faccia un leader politico, basta che mostri di avere le palle”.

Ovviamente questa arteriosclerosi della logica in Europa, ancor di più in Italia con i Salvini, i Grillo e un certo centrodestra, si riverbera nella antica querelle antieuro. La vittoria più o meno generalizzata delle pulsioni populiste contro quello che viene considerato establishment delle burocrazie (europee) dà voce ai vecchi e nuovi avversari della moneta unica che “tanto male fa alle nostre imprese”.

Stamattina su Il Giornale è comparso un articolo a firma Nicola Porro che, citando un report riservato (confidential dice lui) del Centro Studi Mediobanca, sostiene che in caso di uscita dall’Euro si otterrebbe un risparmio di 8 miliardi. Risparmio di cosa, direte voi? Non e' dato sapere.

Ovviamente non sappiamo se il rapporto di MedioBanca esiste, se davvero sostiene quello che dice Porro o se gli 8 miliardi di risparmio sono solo l’ennesima e fuorviante sintesi giornalistica. Quello che si può fare, in attesa di avere tra le mani il paper di piazzetta Cuccia, è cercare di capire se siamo davanti ad uno studio fatto bene/male e se Porro abbia capito davvero cosa c’è scritto.

Un primo indizio è la testata sulla quale è pubblicato l’articolo. Il Giornale da tempo ha assunto posizioni antieuro strizzando l’occhio a Salvini; tanto è vero che il buon Porro, per dare autorevolezza al suo editoriale si affretta a precisare che “non è per Salvini che usciamo dall’euro”. Tipico esempio di excusatio non petita. Se a dirlo non è il barbaro pagano ma uno centro studi fra i più autorevoli, perché fare questa precisazione?

Ma andiamo al dunque. L’assunto è che prima usciamo dalla moneta unica, maggiori saranno i benefici. Una posizione condivisa anche da Beppe Grillo, che, guarda caso, proprio oggi se ne vien fuori con un post analogo citando uno studio di Marcello Minenna (ex assessore al bilancio della giunta Raggi).

Le ragioni dell’urgenza dell’exit stanno (starebbero) nella normativa CACs. Le Clausole di Azione Collettiva sono state introdotte nel nostro ordinamento a seguito dell’entrata in vigore dell’ESM, con l’intento di armonizzare la disciplina delle emissioni di tutti i paesi dell’eurogruppo. In particolare vuole disciplinare in modo omogeneo i meccanismi di rinegoziazione del debito pubblico circolante. Qualora un emittente sovrano si trovasse in uno stato di crisi e nell’impossibilità di onorare gli impegni presi verso i bond holders, la disciplina traccia le linee guida per la modifica delle scadenze, la ridefinizione dei tassi d’interesse, il rimborso anticipato ecc.

Si tratta di una normativa che vuole dare certezza, e quindi tutela, ai risparmiatori possessori di titoli di Stato con durata superiore ad un anno, e non, come sembrano raccontare nel loro storytelling i signori dell’euroexit, un’arma in più in mano alle burocrazie europee contro i poveri cittadini indifesi.

Nel trattato ESM e nel Decreto PR 7 dicembre 2012 non si trova traccia della non convertibilità del debito emesso in euro in altra valuta. Si stabilisce solo che la modifica di una delle materie riservate (la valuta e' una di esse) riguardante una qualsiasi serie di titoli di debito, possa essere effettuata solo con il consenso dell’emittente e con quello del 75% dei titolari di quella specifica serie. Tradotto in soldoni questo vuol dire che modifiche, di solito introdotte dall'emittente quindi quasi sempre ad esso favorevoli, debbano essere approvate anche dall’assemblea degli investitori. Questo vincolo rafforza la tutela dei risparmiatori, almeno di quelli che investono in titoli di Stato

Quindi è falso quanto scritto nell’articolo di Porro su Il Giornale, cioè che bisogna affrettarsi ad uscire dall’euro perché la conversione in altra valuta una volta terminato il turnover dei titoli emessi prima del 2013 non sarà più possibile. La CACs non esclude questa possibilità, ma la rende vincolata anche al parere dei possessori dei titoli.

Il secondo assunto di Porro è che la pacchia dei tassi bassi stia per finire, che l’economia cresca poco (verissimo) e che quando la BCE terminerà il piano di acquisti di debito sovrano noto come QE, il nostro enorme debito farà esplodere la spesa italiana per interessi.

Tutto condivisibile, senonché non si capisce come l’uscita dall’euro possa sterilizzare questi tre rischi. I tassi salirebbero ancor di più se si uscisse dall'euro per effetto svalutazione/inflazione; la svalutazione della nuova lira aumenterebbe il rischio implicito dei vecchi e nuovi titoli; infine le nuove emissioni in moneta sovrana faticherebbero a trovare acquirenti. Come dire che, per evitare che i tassi passivi aumentino in futuro, e' meglio scegliere di aumentarli noi subito ed ancor piu' di quanto ci si aspetta aumentino altrimenti!

Nell’articolo non è specificato come siano calcolati e da dove vengano gli 8 miliardi di risparmio. Sono sempre portato a dubitare delle certezze altrui quando non vengono supportate da dati e fonti. Ma diamo pure per buono questo risparmio per le casse dello stato. E le casse private (portafogli dei piccoli risparmiatori, asset dei fondi pensione e degli strumenti di risparmio) che subirebbero la rinegoziazione accompagnata dalla conversione in valuta non pregiata, non sono interessi degni di essere difesi ancor di più del bilancio del MEF?

Tutto questo Porro non lo considera, e preso dalla conversione alla nuova religione antieuro arriva a sostenere implicitamente che il sacrificio dei risparmiatori val bene il risparmio di qualche miliardo nei conti pubblici.

C’è un ultimo aspetto che va considerato. Nella prima parte dell’articolo si fa riferimento alla mancanza di produttività del sistema Italia. Come però questi 20 punti di gap con la Germania e la Francia c’entrino con la valuta non lo dice. Probabilmente non lo sa, oppure ultimamente ha pranzato troppe volte con Salvini.

Menù? Zuppa di porro, ovviamente.