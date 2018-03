Le promesse (disattese) del governo Berlusconi

28582

1 marzo 2018

Un esercizio utile per valutare la credibilità delle attuali promesse elettorali è quello di guardare un po’ ai precedenti. Per esempio alle promesse di Berlusconi del 2001 sottoscritte nel Documento di Programmazione Econbomico-Finanziaria (DPEF) per il 2002-2006. Era prevista una crescita del PIL fino al 5% con il mezzogioprno che sarebbe cresciuto più del Nord, il raggiungimento del pareggio di bilancio e il mantenimento di un deficit primario sopra il 5%. In realtà il tasso di crescita del PIL è sempre stato inferiore al 2% escluso il 2006, il deficit è sempre stato superiore al 3% e il deficit primario è stato prosciugato, arrivando ad essere quasi nullo nel 2005. La pressione fiscale e le uscite totali sono rimaste costanti e non sono calate come promesso. Quindi le promesse del governo Berlusconi sono state disattese.

Al capitolo IV del Documento di programmazione economica e finanziaria per il quinquennio 2002-2006 era prevista “una compressione della spesa corrente che finanzierà una riduzione della pressione fiscale, con effetto incentivante sull’offerta dei fattori produttivi” ed “un tasso di crescita del PIL mediamente superiore al 3% nel quinquennio 2002-2006”. Il grafico di pag. 40 del documento presenta una crescita del PIL sopra il 2% nel 2001 e via via crescente, che arriva quindi al 4% nel 2003 e a quasi il 5% nel 2006. Con la qualificazione che la crescita media del quinquennio sarebbe dovuta essere di più del 4% nel mezzogiorno a fronte di poco più del 3% del Nord Italia.

Nelle pagine da 41 a 44 vi è “una sintesi grafica del nuovo miracolo economico che l’Italia realizzerà nel corso di questa legislatura”. In particolare le uscite totali in rapporto al PIL, dal 47% del 2000 sarebbero scese a quasi il 39% nel 2006 e la pressione fiscale sarebbe arrivata a poco meno del 38%.

Tabella 1: Fonte dati Banca d’Italia

2001 2002 2003 2004 2005 2006 deficit/PIL 3.4 3.1 3.4 3.6 4.2 3.6 saldo primario/PIL 2.7 2.4 1.6 1 0.3 0.9 tasso di crescita del PIL 1.77 0.25 0.15 1.58 0.95 2.01 pressione fiscale 40.1 39.8 40 39.3 39.1 40.2 uscite totali/pil 47.5 46.8 47.2 46.8 47.1 47.6

In realtà, la crescita del Pil nel 2002 e 2003 è stata quasi vicino allo 0% per poi riprendersi nel 2004 in cui toccò il +1,58% del Pil; nel 2005 fu poco meno del 1% e nel 2006 toccò il 2.1% del Pil e ciò a fronte di un obiettivo per il 2006 di un +5,0%. Nello stesso tempo il Mezzogiorno (tabella 2) è sempre cresciuto meno del Nord e nel 2002 e 2003 ha registrato tassi di crescita negativi.

Tabella 2: Fonte Istat

2001 2002 2003 2004 2005 2006 Nord 1.60 0.09 0.56 1.51 1.16 2.00 Centro 2.50 1.45 -0.06 2.81 0.65 2.21 Mezzogiorno 1.60 -0.40 -0.61 0.57 0.75 1.83

Nello stesso periodo non si realizzò nessuno degli obiettivi enunciati: la pressione fiscale è sostanzialmente rimasta invariata nel quinquennio di governo Berlusconi, come invariate sono anche rimaste le uscite totali su Pil, con un aumento inziale nel 2001 rispetto al 2000 dal 45,5% del Pil al 47,5 del Pil.

Tabella 3: Quadro programmatico di finanza pubblica formulato sulla base degli impegni europei e sviluppato nel periodo: 2001-2005. Fonte DPEF per gli anni 2002-2006.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 Avanzo Primario/PIL 5,4 5,5 5,9 5,8 5,6 5,4 Indebitamento netto su PIL 0,8 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0

E importante notare che nel DPEF 2002 vi era la previsione di realizzare un deficit dello 0,8% del Pil nel 2001 e l’obiettivo di ridurlo allo 0,5% Pil nel 2002 e di raggiungere il pareggio di bilancio dal 2003, grazie ai previsti avanzi primari (Tabella 3) del 5,5% nel 2002, del 5,9% nel 2003, del 5,8% nel 2004, del 5,6% nel 2005 e del 5,4% nel 2006. Gli esiti sono stati del tutto opposti: nei cinque anni di governo, Berlusconi ha ottenuto risultati molto diversi dagli obiettivi annunciati. Il saldo primario infatti invece di arrivare al +5,6% nel 2005 si è consumato anno dopo anno, di fatto azzerandosi nel 2005, riportando le condizioni di finanza pubblica indietro al 1990.

Nel 2001 il saldo primario era pari al 2,7% del Pil per arrivare nel 2005 allo 0,3% del Pil e nel 2006 allo 0,9% del Pil. Anche per quanto riguarda il deficit di bilancio, i propositi furono completamente disattesi. Invece del pareggio di bilancio promesso, il deficit, che era stato pari all’1,3% del Pil nel 2000, aumentò nel 2001 al 3,4% del Pil per arrivare al 4,2% del Pil nel 2005 e scendere poi al 3,6% del Pil nel 2006.

Come noto l’avanzo primario è una grandezza finanziaria molto importante per tenere sotto controllo il debito. E’ una condizione necessaria per contrastarne la crescita. Il prosciugamento dell’avanzo primario ha implicato maggiore emissione di debito per ripagare interessi e debito in scadenza rendendo la crisi successivamente verificatasi nel 2008 molto più difficile da gestire.

Anche in questa campagna elettorale al centro del programma di centro-destra si parla di rilancio della crescita verso valori attorno al 3%, da realizzarsi con la riduzione della pressione fiscale da finanziarsi con la riduzione della spesa. Una proposizione teorica assai dubbia. A parte questo, l’esperienza del passato mostra la scarsissima credibilità delle promesse.

