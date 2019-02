Le scuole di eccellenza e l'avvenire dell'università italiana

35429

giovanni federico 11 febbraio 2019

Le dimissioni del direttore della Scuola Normale sono state ampiamente discusse (male) sui giornali e persino nei telegiornali. Qualche informazione su cosa sono e qualche riflessione critica sul modello italo/francese delle scuole di eccellenza

Negli ultimi tempi la Scuola Normale Superiore (SNS) è stata al centro dell’attenzione mediatica per le dimissioni del direttore, collegate al progetto, poi rientrato, di creazione di una Scuola di eccellenza a Napoli sul modello della Normale stessa. Non entrerò nel merito della vicenda, su cui ho informazioni parziali. Rilevo solo che le polemiche a mezzo stampa semplificano problemi complessi, e tendono ad attribuire troppo facilmente motivazioni politiche, che i giornalisti ed i lettori capiscono, a comportamenti accademici che sfuggono alla loro compresione. Vorrei invece riflettere sul tema più generale delle scuole di eccellenza e del loro ruolo nel sistema universitario

A tal fine, è necessaria una breve introduzione storica. L’idea di fondare istituzioni speciali per studenti meritevoli nacque in Francia nel 18esimo secolo. La prima delle grandes écoles moderne, Ecole Polytechnique, fu fondata nel 1794. L’Ecole Normale Superieure, per lettere e scienze, fu (ri-)fondata nel 1808 e la sua omologa pisana, la SNS, nel 1810. Fu abolita al ritorno dei Lorena, e poi ripristinata dal Granduca nel 1846. All’inizio la Normale era limitata a Lettere e Scienze ed era amministrativamente una emanazione dell’università di Pisa. Acquisì autonomia nel 1932. Negli stessi anni vennero fondati collegi paralleli per gli studenti di altre facolta, confluiti poi nel 1967 in una Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezonamento (o SSSUP o anche Sant’Anna), divenuta anch’essa ammnistrativamente autonoma nel 1987. Più recentemente sono state fondate tre altre scuole: la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste nel 1978, l’Istituto Universitario di Studi Superiori (IUSS) di Pavia nel 1997, Institutions, markets, technologies (IMT) a Lucca nel 2005 ed infine l’Istituto di Scienze Umane (SUM) di Firenze nel 2009. Quest’ultimo ha cessato di essere scuola autonoma ed è divenuto Classe di Scienze Sociali della SNS nel 2013.

Tutte le scuole di eccellenza sono equiparate ad università. Hanno quindi personale docente proprio e sono finanziate su un fondo distinto dall’FFO (Fondo di finanziamento ordinario) delle altre università. Nel 2018 le scuole di eccellenza hanno ricevuto 105 milioni (39 la SNS, 31 il S.Anna, 22 la SISSA, 7 l’IMT e 6 lo IUSS), contro un totale di 6886 delle altre università. Insieme le scuole di eccellenza sono la ventiseiesima università italiana per finanziamento totale (la prima è Roma la Sapienza, con 483 milioni; Pisa ha ricevuto 196 milioni). E’ da ricordare che alcune università hanno istituito collegi per studenti meritevoli su fondi propri e sul modello originale della SNS. Queste istituzioni però, a differenza delle scuole di eccellenza, non sono autonome amministrativamente, non ricevono fondi ministeriali e quindi non hanno corpo docente proprio.

Dal punto di vista didattico, bisogna distinguere due modelli diversi. SISSA e IMT conferiscono solo diplomi di dottorato di ricerca, mentre IUSS, Normale ed il Sant’Anna conferiscono sia dottorati (detti perfezionamenti) che diplomi di corso ordinario. Questi ultimi sono aggiuntivi rispetto alle lauree (triennale e specialistica) dell’Università di Pavia e Pisa. Gli studenti devono superare in corso gli esami universitari (con la media del 27 e nessun voto sotto il 24) e superare anche esami aggiuntivi, tenuti da professori della Scuola. L’istituenda ‘Scuola Normale del Sud’ fu, a quanto mi risulta, proposta come scuola di dottorato e solo in seguito è stato aggiunto un corso ordinario sul modello Scuola Normale, appoggiato all’università di Napoli. La Normale di Pisa avrebbe dovuto in qualche forma collaborare alla fondazione e alla gestione, anche amministrativa, per i primi anni e poi la nuova scuola sarebbe diventata autonoma.

Questa, in breve, la storia e la situazione attuale. Prima di presentare le mie opinioni, due premesse. Io ho un ricordo eccellente della SNS, dove ho passato undici anni della mia vita, come studente del corso ordinario e del corso di perfezionamento e dove ho anche iniziato la mia carriera accademica come ricercatore. Soprattuto ritengo che l’eccellenza sia uno dei più gravi problemi dell’università italiana da parecchi decenni. Nonostante tutto, il sistema fornisce ancora ai laureati una preparazione media comparabile a quella degli altri paesi avanzati, anche se al prezzo (pesantissimo) di una percentuale di abbandoni molto elevata. Mancano invece università di alto livello, che offrano una preparazione adeguata agli studenti migliori e producano ricerca a livello mondiale. Nell’ultima classifica ARWU, la meno arbitraria fra le parecchie classifiche sorte come funghi negli ultimi anni, la prima università italiana, Milano è nel gruppo 150-200 (la Svizzera ha cinque università fra le prime cento, Singapore due). In Italia ci sono molti studiosi eccellenti ma sparsi in tutt’Italia e quindi incapaci di fare massa critica per produrre ricerca di altissimo livello, la quale richiede continuità nel tempo e grandi finanziamenti. Se riuniti in due-tre università ed adeguatamente finanziati, potrebbero sicuramente piazzarsi nel top 100, e magari anche nel top 50. Le scuole di eccellenza sono talora intese come risposta a questo problema. Non lo sono nella loro condizione attuale e secondo me sarebbero comunque una risposta sbagliata alla necessità di sviluppare università eccellenti.

Nelle versione italiana, non possono essere una risposta al problema dell’eccellenza perchè sono troppo piccole e sono un ibrido. Per quanto siano molto cresciute in dimensione rispetto ai miei tempi, almeno in termini di personale docente e tecnico-amministrativo, nessuna scuola ha un corpo docente sufficientemente ampio e diversificato per organizzare corsi di laurea in proprio, dati i requisiti minimi stabiliti dalla legislazione vigente. Al massimo, possono organizzare corsi congiunti con l’università adiacente, invece che far frequentare ai propri studenti i corsi dell’ateneo. Io, per esempio, insegno anche in un corso di laurea specialistica in Economics congiunto Università/ SSSUP. Per renderle indipendenti, vere università paragonabili alle grandi università anglosassoni, sarebbe necessario aumentare il numero di professori, e soprattutto di studenti. Sarebbe anche necessario aumentare il numero delle scuole, per avere un numero di laureati tale da avere impatto significativo in Italia. La rete francese delle grandes écoles è composto da decine di istituti (il numero varia a seconda della definizione, fino a 250 in una definizione ampia), con migliaia di studenti. Per creare una rete comparabile, sarebbe necessario un investimento ingente. La finanziaria ha stanziato 50 milioni in tre anni per l’istituenda scuola napoletana limitata ai dottorati. Per fondare 20 scuole sul modello Normale, col corso ordinario appoggiato alle università locali, sarebbe necessari 500-600 milioni l’anno. Se si volessero rendere didatticamente autonome, e non ibride, ci vorrebbe molto di più. Sono somme non reperibili nelle condizioni attuali del bilancio statale

Avrei qualche dubbio sulla saggezza di investire somme così ingenti nelle scuole di eccellenza anche se i fondi fossero disponibili. Un normalista, nella situazione attuale, costa circa dieci-undici volte uno studente ‘normale’ (ai miei tempi molto meno, ma sempre parecchio di più). Sicuramente ha una preparazione migliore, ma dieci volte migliore? E anche se fosse dieci volte migliore, siamo sicuri che sia saggio tanto investire nell’istruzione supplementare di un numero ristretto di studenti? Ricordo che nel sistema francese, i normaliens hanno un diritto/dovere di lavorare per un certo numero di anni dopo la laurea nell’amministrazione pubblica per compensare l’investimento. Questa regola non esiste in Italia. Inoltre, il sistema crea un un dualismo permanente che mi sembra dannoso sia alle scuole stesse che al resto delle università. Ora il problema è limitato dal piccolo numero di professori delle scuole speciali, ma una eventuale espansione della rete lo metterebbe in evidenza. I professori delle scuole di eccellenza avrebbbero garantita una situazione privilegiata (pochi studenti, finanziamenti alla ricerca superiori alla media etc) senza ulteriori incentivi. I professori nel resto del sistema avrebbero pochi incentivi a lavorare per migliorare la propria istituzione. I più ambiziosi si darebbero da fare per essere chiamati nelle scuole di eccellenza, gli altri potrebbero adagiarsi in una routine mediocre.

Una soluzione alternativa è il modello anglosassone, che prevede una gerarchia a più livelli e, soprattutto, potenzialmente mutevole nel tempo. Negli Stati Uniti esistono molti tipi di istituti di istruzione superiore, da Harvard al community college, e le gerarchie possono cambiare, entro certi limiti. Due università ai vertici mondiali come Stanford ed il California Institute of Technology, sono di fondazione relativamente recente (rispettivamente 1885 e 1891). Anche ora, una università di medio livello può migliorare la propria reputazione concentrando risorse in pochi settori. La chiave è la libera competizione fra università sulla base della qualità della ricerca e della didattica.

Il modello americano non è imitabile nel contesto italiano (ed europeo) caratterizzato dalla prevalenza del finanziamento pubblico. I recenti sviluppi istituzionali in Italia si muovono però nella direzione di introdurre elementi di competizione almeno nella ricerca, incontrando l’opposizione di molti docenti e dei sindacati. La principale innovazione è l’introduzione di una valutazione periodica della qualità della ricerca (VQR) in tutte le università. Manca per ora, ed è un grave limite, una valutazione della didattica (ma nessuno sa come farla). I risultati della VQR sono utilizzati per distribuire una (piccola) parte del finanziamento ordinario alle università ed anche per distribuire fondi ai dipartimenti migliori (‘dipartimenti di eccellenza’) di ciascuna area scientifica.

Sono passi importanti, che si spera vengano mantenuti grazie al disinteresse dell’esecutivo per i temi universitari. In teoria, tutte le università sono messe sullo stesso piano ed anche università piccole o di recente istituzione possono affermarsi concentrando le proprie risorse in alcuni settori. Sono passi però insufficienti. Le somme distribuite su base premiale sono relativamente modeste, anche per la presenza di meccanismi di riequilibrio territoriale ed erogate solo per periodi brevi. Quindi sono utilizzati sopratutto per assunzione nuovi docenti, piuttosto che per grandi investimenti mentre sembra difficile che università non finanziate da privati possano avviare processi ambiziosi. Se ci fossero fondi, si potrebbe innestare un’idea tedesca. Le università sono finanziata dai lander, ma lo stato federale sta investendo in finanziamenti su grandi progetti strutturali (nuovi edifici, nuovi centri di ricerca), distribuiti su base competitiva, da commissioni esperti con forte partecipazione straniera etc. Lo stesso sta avvenendo su scala maggiore in Cina, anche se a quanto pare con un modello dirigista, che seleziona a priori le università da finanziare. La selezione ministeriale si presta ad abusi ed a rivendicazioni localistiche. E’ noto che almeno due scuole di eccellenza italiane furono fondate per iniziativa di personalità accademiche con solidi agganci ministeriali.

In quest’ottica, il passo successivo ma essenziale sarebbe dare alle università una certa libertà nella definizione degli stipendi dei docenti. Gli stipendi delle università pubbliche sono tradizionalmente fissati per legge a seconda del grado accademico e dell’anzianità e solo recentemente la legge Gelmini ha introdotto la possibilità di concedere o meno gli aumenti per anzianità sulla base del merito. Rispetto agli standard internazionali, gli stipendi italiani sono molto bassi per i giovani e diventano buoni solo per i professori ordinari con lunga anzianità. Ciò rende molto difficile attrarre dall’estero giovani brillanti o studiosi maturi (farsi riconoscere l’anzianità maturata all’estero è, mi dicono, un incubo burocratico).

Quale futuro per le scuole già esistenti in questo scenario ‘virtuoso’? Ci sono varie possibilità. Potrebbero essere trasformate in scuole di dottorato autonome come la SISSA e IMT. Ovviamente, questa soluzione si scontra con la tradizione e pone due problemi. In primo luogo, richiede comunque investimenti per adeguare l’offerta didattica. Un programma di dottorato dovrebbe prevedere un certo numero di corsi avanzati e quindi un congruo numero di professori in ciascuna area. Inoltre la concorrenza delle grandi istituzione estere per gli studenti migliori è molto forte. Anche nella migliore delle ipotesi, le scuole italiane avrebbero bisogno di tempo e grandi investimenti prima di raggiungere uno status ed una reputazione simile a quella delle grandi unievrsità americane e inglesi. In alternativa, si potrebbe puntare sulla ricerca pura, creando programmi di dottorato comuni con le università di riferimento e distribuendo generosi finanziamenti per borse post-dottorato (il vero collo di bottiglia del sistema universitario a livello mondiale). Infine, si potrebbe pensare ad un ritorno al passato, cioè alla funzione iniziale di collegi residenziali per gli studenti migliori delle università di riferimento con un piccolo (e quindi economicamente sostenibile) numero di professori interni per pochi corsi aggiuntivi. In questa visione, il numero di scuole potrebbe aumentare organicamente, recuperando i collegi speciali delle altre università.

Sarebbe opportuno che questi temi venissero affrontati in un dibattito pubblico fra esperti e soggetti interessati e che si giunga ad una riforma che massimizzi l’utilità sociale delle somme spese per le scuole speciali (e di eventuali investimenti aggiuntivi). Probabilità, con questo governo e con il clima politico prevalente, zero.