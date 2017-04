La situazione patrimoniale delle 10 maggiori banche popolari italiane alla fine del 2014.

25875

Paolo Biffis 9 aprile 2017 •

Questo articolo ha l’obiettivo di verificare se le maggiori banche popolari italiane siano imprese che svolgono l’attività bancaria a proprio rischio come, a me sembra, dovrebbe essere. Cioè se queste banche facciano ricadere i rischi che assumono entro il perimetro dei loro fondi propri (capitale sociale + riserve + strumenti ibridi di patrimonializzazione) ovvero al di fuori di tale perimetro.

La Tabella che segue è costruita mettendo in fila i dati del rapporto % Free Capital/Capitale Netto (FC/Pn %) che compaiono alla riga 22 degli indicatori di bilancio di ciascuna delle principali 10 banche popolari italiane, calcolati da Mediobanca per il periodo 2005-2014.

Per descrivere il contenuto della tabella è conveniente iniziare dal Patrimonio Regolamentare o di Vigilanza (Pvig): si tratta della somma fra Capitale Netto (Pn) e un Delta di `strumenti ibridi di patrimonializzazione'.

Se poniamo il Delta a livello massimo possibile, cioè uguale al Pn, il Pvig è uguale a 2Pn. Si sa che una banca può assumere rischi ponderati pari ad un multiplo di 2Pn.

Il FC, ad una determinata data, è la differenza fra il Pvig ed il Pvig assorbito dai rischi ponderati assunti. Prendiamo per esempio Pn = 50, 2Pn =100 = Pvig. Se i rischi ponderati assunti sono < di Pvig, cioè < di 2Pn, (cioè < 100), si avrà un FC positivo (> 0) e disponibile per fronteggiare rischi addizionali. Se, invece, i rischi assunti sono > di Pvig, cioè > 2Pn (cioè > 100), si avrà un deficit di FC (< 0), cioè la banca non potrebbe più assumere rischi addizionali, non avendo fondi propri per fronteggiarli.

In Tabella, il rapporto considerato, però, non è fra FC e Pvig (= 2Pn e, nell’esempio, = 100) ma fra FC e Pvig/2 (= Pn e, nell’esempio, = 50).

Come è noto, a parità di numeratore, il risultato di un rapporto aumenta se diminuisce il valore del denominatore: il che è vero solo se FC > 0 (FC/Pn < FC/Pvig). Ma, se FC < 0, FC/Pvig > FC/Pn

Esempio: se Pvig =100; Pn = 50 e FC = -200 segue che FC/Pn = -4 e FC/Pvig = - 2.

Nel caso di specie il rapporto FC/Pn denota dunque un deficit di FC elevatissimo per cui le banche dovrebbero cessare l'attività, non disponendo più di risorse sufficienti a fronteggiare nuovi rischi che ricadano nel perimetro dei loro fondi propri.