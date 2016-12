Stelle cadenti.

23566

marco esposito 24 ottobre 2016 •

Ecco qua, mannaggia alla miseria, è successo di nuovo.

Si era preannunciata come la solita visita di routine al Centro Ricerche, ma qualcosa deve essere andato storto. Nell'ala dedicata alla fusione nucleare, qualche magnete s'era evidentemente starato ed il campo magnetico, invece di confinare il plasma, ha distorto la spazio-tempo e mi sono ritrovato nel 2023, senza nemmeno una De Lorean DMC12 per tornare indietro! Questo breve resoconto di una giornata per le vie di Roma, che sorgeva vicino a Frascati, vi giunge solo grazie a un contatto telepatico con uno degli editors di noiseFromAmerika, fatene buon uso (della nota, non dell'editor).

Uscendo frastornato dall'ENEA entro in un bar lì vicino e chiedo subito un caffè corretto, ma quando caccio la banconota da 10 € per pagare il cassiere mi assale e mi dice "Ma sei un contrabbandiere e vieni a fare il contrabbando proprio qui, nel mio locale? Dammi subito 1.000.000.000 di SCEmoC, pagami 'sto cavolo di caffè e vattene prima che chiamo la PURpolizia!". Alzo gli occhi stupefatto di fronte a questa frase incomprensibile quando vedo che, sul muro, un calendario con l'effige di Casaleggio con tanto d'aureola attorno alla testa indica l'anno 2023. Chiedo al cassiere, con aria scherzosa" "Scusa ma siamo nell'ottobre 2023 o cosa?". E lui, sempre un po' incazzato "Certo che si', manco l'anno ti ricordi?" Alla qual risposta mi rendo conto di quel ch'e' successo e decido di capire meglio la situazione. Quello che segue è il dialogo con il cassiere.

"SCEmoC? PURpolizia? Scusami sono stato in coma 7 anni e mi sono appena risvegliato, non so niente, mi spieghi?"

"Ah beato te! Allora: SCEmoC, come AlloCC o il ToPo sono le monete che furono introdotte nel 2018, quando, dopo aver vinto le elezioni con il 31,6% dei voti, Beppe, riunito in conclave con se stesso, decise di uscire dall'Euro e, per farci stare meglio, di tornare a stampare la nostra moneta, la Pentastella-lira. Solo che, giustamente, i Sindaci insorsero: "Ma come, tu stampi, dissero, e noi no ? Ogni popolo vuole la propria moneta!" E quindi nacquero le varie monete locali. Noi che siamo in provincia di Napoli abbiamo lo SCEmoC".

"No, no apetta, io sono stato in coma, ma a Frascati, e Frascati NON è in provincia di Napoli !"

"Santo Casaleggio aiutami tu! Certo che siamo in provincia di Napoli! All'epoca la chiamarono Mafia Capitale, ma era roba della Camorra. Quando Virginia finalmente prese il potere nominando assessori tutta quella gente che era già dentro il sistema, la Camorra decise che per comodità tutto il basso Lazio diventasse provincia di Napoli, in modo da uniformare il tutto".

"Ok, adesso è chiaro, scusami, ma mi vien voglia di emigrare, vado a Roma e prendo un aereo per il primo paese che mi capita."

"Allora ti sarai pure risvegliato dal coma, ma rimani cretino, Roma non esiste più, gli aerei nemmeno, guarda ti regalo il caffè, ma sparisci che se arriva la PURpolizia mette dentro a tutti e due!"

"Ma che dici ? Roma non esiste più? Aerei nemmeno? La Raggi è riuscita a distruggere Roma tanto era incapace ?"

"No,no, la Raggi non c'entra niente, era incapace di intendere e di volere, ma Cesare la teneva sotto controllo e le metteva al fianco gli incapaci giusti. No, Roma è stata distrutta dai russi. Successe quando il nostro Presidente del Consiglio, Di Maio, sbagliò a leggere una mail di Putin, che gli aveva scritto "L'Italia è un posto meraviglioso che ha conquistato il mio cuore", Luigi capì "L'Italia è un bel posto e ne conquisterò il cuore". Quindi, pensando a un imminente attacco su Roma ordinò al generale Buttiglione di chiudere lo spazio aereo e di non far volare una mosca. Il generale capì di fare un volo su Mosca e ci mandò l'unico bimotore rimasto dopo che rinunciammo agli F-35, Putin si incazzò come una iena e fece radere al suolo Roma. Eppure tutti i capipartito glielo dicevano "Luigi per la miseria, vuoi imparare a leggere 'ste mail ?" Comunque a quel punto il Direttorio Super Segreto si riunì e decise di chiudere per sempre lo spazio aereo, così Luigi non faceva più guai e soprattutto non ci sarebbero state più scie chimiche"

"Ok, come arrivo in Francia? Treno? Bus?"

"Treno? Ma stai scherzando? I NOTav-NoTriv-NoOGM-NoEuro distrussero tutto dicendo che non avrebbero permesso il passaggio di merci straniere, guidati dal Ministro del Commercio Estero, il nostro Dibbba. Per il bus ci metti una settimana, ma se scampi alla PURpolizia della Migrazione Interna ce la potresti fare, solo che è dura per le strade di montagna".

Pensai non fosse il caso di chiedere che fine avessero fatto le autostrade e girai la conversazione su un tema diverso: "Cos'è la PURpolizia ?"

"Ah, scusa, è la Polizia della purezza. Controlla il tuo grado di onestà e trasparenza: se solo perdi il controllo per un attimo, tipo rimpiangi i bei tempi andati, o parli di Euro, o di olio tunisino o grano importato sei un disonesto e ti fai trent'anni di campo di rieducazione. Comunque guarda, ho visto che hai ancora le scarpe di una volta, quelle di prima che Dibba dichiarasse l'autarchia dimenticandosi che l'Italia non ha risorse naturali, quindi se ti incammini a piedi potresti trovare una nave a vela che va verso i paesi ricchi, tipo Egitto, Tunisia o Libia. Non ti puoi perdere per arrivare al porto: il Wi-Fi prende dappertutto ed è gratuito, attenzione però che ogni tanto lo spengono perchè fa male ai bambini. Per il caffè non mi devi niente, ma munisciti di AlloCC per pagare il passaggio in nave, altrimenti ti dovrai far assumere come rematore".

Ecco, adesso sapete dove sono e perchè non sono assiduo come una volta su nFA.

Solo che ... avreste degli AlloCC da inviarmi, oppure mi potreste prestare una stampante laser ?